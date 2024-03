Jumanji 4 er visstnok fortsatt på vei

HQ

Hvis du har trodd at Jumanji-filmserien kan være død på grunn av den tilsynelatende mangelen på fremgang i arbeidet med en fjerde film tar du faktisk feil.

Til tross for mangelen på samtaler rundt filmen, har Karen Gillan, som spiller Ruby Roundhouse i de to siste filmene, bekreftet at filmen fortsatt er planlagt og under utvikling, og at den langsomme fremdriften sannsynligvis kan tilskrives det å finne et tidspunkt og en dato for å faktisk filme prosjektet.

På spørsmål fra The Hollywood Reporter om hvem som har skylden for den manglende fremdriften i Jumanji 4, svarte Gillan: "Hvis du finner ut av det, kan du gi meg beskjed? (Ler.) For jeg vet ikke. Det er sikkert vanskelig å få alles timeplaner til å gå opp, men jeg har ikke hørt noe annet enn at vi kommer til å gjøre den på et eller annet tidspunkt. Så vi er alle veldig entusiastiske. Vi elsker alle å jobbe med disse filmene, og det er bare et spørsmål om når."

Gleder du deg til mer Jumanji, og kommer du til å gå på kino for å se den?