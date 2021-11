Jump Force-serverne stenges i august 2022

HQ

Dårlig nytt for fans av anime og slåssespill. Jump Force-serverne legges nemlig ned neste år. Spillet er en så kalt crossover med karakterer fra serier som har vært med i Weekly Shonen Jump (deriblant Naruto, Dragonball og Rurouni Kenshin), og ble lansert akkurat i tide til bladets 50-årsjubileum. Den 24. august er det dog slutt på moroa, det meddeler utgiveren Bandai Namco.

På Twitter skriver de:

"Our sincere thanks goes out to all Jump Force players and fans for their support; but with all good things, they must come to an end"

De legger til at selve spillet Jump Force, DLC-pakker og in-game-valutaen slutter å selges fra og med 7. februar 2022. Om du allerede eier det trenger du ikke å bekymre deg så mye. Det vil fortsatt være mulig å spille det offline som vanlig, og faktisk fortsatt ha visse onlinefunksjoner.

Innhold som ikke lengre kommer til å være tilgjengelig:



Logging into the multiplayer lobby



Online events



Clan functions



Viewing the Notice Board



Viewing the leaderboards



Accepting Rewards from the Reward Counter



In-game Store



Premium Shop (*Only this function will be available until 8/1/2022)



Online Ranked Match



Innhold som kommer til å forbli tilgjengelig etter at onlinetjenesten legges ned: