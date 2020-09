Jump Rope Challenge forsvinner fra Nintendo eShop om en uke

I juni dukket det opp et gratisspill på Nintendo eShop helt ut av det blå. Det var Jump Rope Challenge, som blant annet skulle hjelpe folk med å holde seg i form under pandemien.

Det har etter hvert blitt oppdatert med nye kostymer til karakteren basert på kjente Nintendo-figurer og diverse, men spillet blir ikke tilgjengelig i all evighet. Allerede neste uke, 30. september, fjernes spillet fra Nintendo eShop, og blir dermed utilgjengelig for nedlastning. Vi vet ikke om det kommer til å dukke opp igjen som en betalt versjon, så skynd deg og last det ned før det forsvinner.