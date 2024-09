Juno Temple om ryktene om Ted Lasso-retur: "Det er veldig spennende"

HQ

Nylig begynte det å svirre en rekke rykter om at Ted Lasso faktisk kan være på vei tilbake, og at en rekke av hovedrolleinnehaverne har fått sine opsjoner plukket opp av Warner Bros, noe som tilsynelatende tyder på at en fjerde sesong kan være på trappene. Selv om vi ikke har hørt noe av betydning etter at ryktet begynte å svirre, ble Juno Temple (kjent for å spille Keeley Jones i serien) spurt om den potensielle fjerde sesongen av The Hollywood Reporter under sin opptreden på den røde løperen på Emmy-gallaen i går kveld.

Temple uttalte: "Jeg mener, jeg håper det, men jeg vet ikke ennå. Jeg har hørt at... det høres ut som om det kan komme til å skje, så det er veldig spennende."

Så selv om det ikke er noen bekreftelse fra Temple på at en fjerde sesong er på vei, eller at hun kommer til å medvirke i den, er hun tydeligvis begeistret over å potensielt gjenforenes med sine tidligere medspillere.