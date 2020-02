Jurassic World 3 blir trolig seriens siste film

Jurassic World-filmseriens to kapitler har vært uhyre suksessfulle, for selv om ikke alle er like fornøyde med filmene, så har millioner av folk verden over sett dem på kino. Den lenge ventede tredje filmen er som kjent underveis, og ankommer neste år fra den originale regissøren Colin Trevorrow, men noe tyder på at dette blir den siste.

I et intervju med Ellen DeGeneres forteller en av de sentrale skuespillerne, Chris Pratt, at de betrakter filmen som en salgs Avengres: Endgame, i den forstand at gamle gamle skuespillere, som Sam Neill, Laura Dern og Jeff Goldblum alle vender tilbake, men også at den avslutter serien.

"It's got everybody. It's got pretty much everybody in it. Maybe I just blew it, but I don't care. All the cast from the original Jurassic Park is coming back. It's going to feel very much like how Endgame brought everything together for Marvel."

Filmen får premiere sommeren 2021.