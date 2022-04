Jurassic World Dominion blir visst den lengste filmen i serien

HQ

Etter lang tid hvor filmer som regel holdt seg innen 90 minutter viste The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring en rekke selskaper at det ikke var så farlig å ha oss sittende i to timer eller mer. Dette har etter hvert ført til at det er ganske vanlig å være godt over to timer og tett opp til tre. Både The Batman og No Time to Die har blitt serienes lengste, så det bør ikke overraske at dinosaurene tydeligvis også skal sette rekord.

Collider hevder at Jurassic World Dominion blir 2 timer og 26 minutter lang når det kommer på kino den 10. juni. Dermed vil den være Jurassic-universets lengste ved å vare 17 minutter lengre enn originalen. Vi får se om dette betyr en bedre eller utvannet opplevelse om to måneder.