Jurassic World Evolution 2 avslører forbedringer

En av annonseringene som faktisk kom overraskende på mange i juni var en oppfølger til Jurassic World Evolution. Ikke at vi fikk vite særlig mye denne gangen, men det skal Frontier gjøre noe med i videodagbøker. Nå er det tid for den første.

I tillegg til å vise oss litt gameplay forteller utviklerne litt mer om hvilke forbedringer Jurassic World Evolution 2 vil by i dagens videodagbok. Dette inkluderer bedre omstendigheter for flyvende skapninger og ikke minst at vi skal få drive med dinosaurer under vann. Da er det jo lov å håpe på foringstider som ligner litt på en viss scene i Jurassic World-filmen.