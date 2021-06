Jurassic World Evolution 2 byr på mye større parker enn forgjengeren

I det kommende Jurassic World Evolution 2 får du, akkurat som i forgjengeren, drive din egen dinosaurfylte fornøyelsespark. Det er naturligvis farligere enn uferdige berg-og-dal-baner i Roller Coaster Tycoon, og originalspillet ble en stor suksess for utvikleren Frontier Developments.

Det føles passende for et spill som handler om verdens største landlevende dyr at oppfølgeren handler om å gi en større og mer omfattende opplevelse enn originalen. Spillregissør Richard Newbold sier følgende om den kommende tittelen til Game Informer:

"All of the maps the player has access to are a lot bigger than the first game. There's a lot more space available to build and place as many dinosaurs as possible. With changes to the territory system, they're going to need a lot more space in some instances, especially since there's a direct conflict between some species. It's not as easy to put as many dinosaurs in the same space. There's a lot more balance that needs to be done."

Jurassic World Evolution 2 inneholder dog ikke bare større parker. I motsetning til originalen, som fant sted i en lukket skjærgård, kan du denne gangen bygge fornøyelsesparker i USA, så det vil være et større utvalg av både terreng og vegetasjon. Det vil også være en historiemodus der du må bygge strategisk for å unngå at dinosaurene blir ukontrollerbare, noe vi vet fra filmene er nesten uunngåelig.