Jurassic World Evolution 2 er dagens GR Live-spill

HQ

I går var lanseringsdagen for den nyeste Frontier Developments-tittelen, et simulatorspill som bygger videre på 2018s Jurassic World Evolution med bedre grafikk og ytelse og noen nye kampanjer å fullføre, nemlig oppfølgeren Jurassic World Evolution 2.

Med et par av skuespillerne fra de originale filmene og de moderne Jurassic World-filmene, ber dette spillet spillerne om å skape et trygt sted for dinosaurene, som har spredt seg over hele verden etter kaoset som utspilte seg under Jurassic World: Fallen Kingdom.

Vi skal spille dette i dagens livestream, og som vanlig er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.