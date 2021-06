Jurassic World Evolution 2 er på vei

Ikke mange vil si at Jurassic World Evolution er Frontier sitt beste spill noen gang, men flere aspekter av det viste stort potensial. Dette har gitt utgiverne i Paradox troen på at en oppfølger kan bli noe stort.

Grunnen til at Jeff Goldblum var invitert til kveldens Summer Game Fest-sending var nemlig for å annonsere Jurassic World Evolution 2. Her skal vi få bygge parker på langt flere og ulike områder, passe på over 75 ulike dinosaurarter, gjenoppleve noen øyeblikk fra filmene på en ny måte og gå gjennom en historiemodus som finner sted etter Jurassic World: Fallen Kingdom. Forvent mye mer informasjon i tiden som kommer siden spillet skal slippes mot slutten av året.