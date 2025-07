Jurassic World: Rebirth blir digital i august

HQ

Den siste filmen i Universals blockbuster-franchise har raskt blitt en global kassasuksess, og har spilt inn over 530 millioner dollar - og nå er den på vei rett til det digitale markedet. Ifølge rapporter er Jurassic World: Rebirth klar for digital lansering den 5. august, og senere i høst kommer den også for strømming. Kort sagt: Hvis du har lyst på litt dino-action i sommervarmen, er dette noe for deg.

Når det gjelder en oppfølger, er det fortsatt uklart om regissør Gareth Edwards kommer tilbake. I et intervju med ScreenRant hadde han dette å si :

"Kanskje det er noe der inne. Men nei, vi prøvde å lage denne filmen som en enkeltstående film. Når jeg ser tilbake på oppfølgere, trilogier som jeg elsker, så har de alle det til felles at den første filmen var selvstendig, og så ble det et problem av høy klasse: Hvordan lager vi nå de andre? Jeg har virkelig aldri snakket om det med noen. Ikke en eneste samtale med David Koepp eller Frank Marshall eller Universal om en oppfølger. Jeg tror alle tenker (banker i bordet), alt de vil er at folk virkelig skal like denne filmen og lage den beste filmen vi kan, og det er det. Og så er det i gudenes fang, alt annet, egentlig."

Likevel er det få av oss som tviler på at det kommer flere filmer i serien. Tanken på at Universal ikke skulle melke dino-kua litt lenger virker nesten utenkelig. Og hvem vet - kanskje vi en dag faktisk får en virkelig god dinosauroppfølger. Merkeligere ting har skjedd.

Hva synes du om Rebirth - og planlegger du å kjøpe den digitalt?