Jurassic World: Rebirth er bekreftet å bli den nest lengste filmen i serien så langt

Jurassic World: Rebirth Rebirth er, som du sikkert vet, den syvende filmen i serien, og det har versert rykter om at den til og med vil inneholde ildsprutende dinosaurer. Det vi vet med sikkerhet nå, er at Rebirth blir den nest lengste filmen i serien, med en spilletid på 134 minutter.

Med Gareth Edwards i regissørstolen og et manus av David Koepp (jepp, den samme fyren som skrev originalen fra 1993), tar filmen sikte på å gjenerobre den gamle magien som gjorde Jurassic Park til en klassiker. I sentrum denne gangen står Zora Bennett (spilt av Scarlett Johansson), en ekspert på hemmelige operasjoner, som slår seg sammen med paleontologen Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) for et topphemmelig oppdrag: å samle DNA fra noen av de største, styggeste dinosaurene der ute.

Målet med oppdraget? Å skape en banebrytende ny medisin. Men ting går selvfølgelig ikke helt etter planen. Ekspedisjonen havner i kaos etter at de støter på en skipbrudden familie og snubler over en øy full av muterte dinosaurer fra tidligere mislykkede eksperimenter.

Jurassic World: Rebirth kommer på kino 2. juli, og ærlig talt, la oss virkelig håpe at den er bedre enn de tre siste filmene.

Er du klar for mer dinosaurkaos?