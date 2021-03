Just Cause Mobile får ny trailer og lanseres snart

Du ser på Annonser

Den eksplosive ationserien Just Cause har allerede bydd på fire saftige fullpristitler, men nå er den snart klar for å utforske det mobile markedet. Square Enix meddelte nemlig i går at Just Cause: Mobile skal lanseres snart på Android og iOS, og der venter en singleplayer-kampanje samt muligheten til å spille sammen med venner. Spillet utvikles for øvrig ikke av Avalance Studios, som har utviklet de originale spillene, og utvikles heller av et internt team hos Square Enix.

Nedenfor kan du se den seneste traileren.