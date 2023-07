HQ

Just Cause: Mobile ble annonsert for tre år siden, og har etter litt om og men blitt lansert som Early Access noen få steder. Til tross for dette har vi ikke sett eller hørt stort om spillet, noe som bringer oss til i dag.

I en kommentar til VGC bekrefter merkevaresjef Anne-Lou Grosbois-Favreau at Just Cause: Mobile har blitt kansellert, og derfor fjernes fra butikkene i de landene spillet rakk å komme ut i. Dermed vil vi aldri få mulighet til å teste det engang her til lands.