Just Cause-skaperne prøver lykken igjen med nytt spill

Våre venner i øst håpet nok å ha mer enn Just Cause-serien å leve på da de bestemte seg for å gi oss et nytt theHunter-spill og Generation Zero de siste årene, men sistnevnte forsvant raskt i mengden etter en rekke tekniske problemer rundt lanseringen i fjor. Dermed går turen over til nye marker.

Studioet, som heretter vil hete Systemic Reaction, har gitt oss en mytisk teasertrailer for et spill de foreløpig ikke ønsker å avsløre navnet til. Selve traileren gir ingen klare detaljer om hva vi har i vente, så vi får nøye oss med å tro de små glimtene vi faktisk får se betyr at det er et førstepersons skytespill med elementer av skrekk. Dermed virker det i alle fall som om utviklerne ikke er redde for å prøve ut litt nye ting.