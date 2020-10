Just Dance 2021 kommer til neste generasjon litt senere

Du ser på Annonser

Vi fikk nylig vite at Just Dance 2021 har planlagt lansering den 24. november på PlayStation 5 og Xbox Series X/S, mens det kommer til PlayStation 4, Xbox One, Stadia og Switch 12. november. Xbox Series-spillere kan utnytte Smart Delivery-programmet mens PS5-spillerne får muligheten til å bruke sitt fysiske PS4-eksemplar for å få gratis oppgradering.

Alle de klassiske Just Dance-modusene blir tilgjengelig, som samarbeidsmodusen, Kids Mode og Sweat Mode. Just Dance Controller-appen lar deg bruke mobilen som kontroller, som kan være nyttig for mange.