Warner Bros. Discovery har selvsagt ikke tenkt å ta pause mens vi venter på at det nye DC-universet starter opp, så det er ikke bare The Flash vi får se fra dem i sommer.

Nå har vi fått den offisielle traileren for Justice League: Warworld, og i tillegg til å vise litt av hva som venter når Batman, Superman, Wonder Woman og flere helter fra ulike universer samles for å redde en annen planet enn jorden avslører den at filmen slippes både fysisk og digitalt den 25. juli.