Justin Roiland har ikke hatt noen meningsfull kreativ tilstedeværelse på showene sine på mange år

Mange forbinder Justin Roiland og Dan Harmon med å være kjernen i Rick og Morty siden to de startet serien, men ifølge The Hollywood Reporter ser det ut til at Roiland ikke har vært en integrert del av prosessen på en stund.

Roiland har angivelig ikke vært en sentral del av den kreative prosessen for noen av showene sine på mange år. Selvfølgelig jobber han fortsatt som stemmeskuespiller for å bringe sine mange karakterer til liv, men når det gjelder å skrive blir det rapportert at Roiland ikke har dukket opp til forfatterrommet siden sesong 3 av Rick and Morty.

Den eneste gangen kollegene hans visste at han var med var da de hørte hundene hans eller så den fjernstyrte bilen hans zoome rundt.

Roiland har nylig blitt droppet av praktisk talt alle show og selskaper han var involvert i på grunn av en rettssak som nylig har anklaget han for mishandling i hjemmet.