Juventus' ettpoengsmareritt fortsetter: det eneste ubeseirede laget i Italia ... med 13 uavgjorte!

Juventus, Italias mestvinnende fotballklubb, fortsetter å slite og har falt dramatisk fra toppen av Serie A, en liga de har vunnet 36 ganger, inkludert ni ganger på rad fra 2012 til 2020. Denne sesongen ligger de på femteplass med 34 poeng (Napoli leder med 47 poeng, men Inter har to kamper i hånden). De er imidlertid i en veldig merkelig posisjon: De er det eneste ubeseirede laget ... men har 13 uavgjorte!

Ingen andre lag har så mange uavgjortkamper... verken i Serie A eller i noen av de fem store europeiske ligaene. Det eneste andre laget som har et tosifret antall uavgjort så langt i turneringen er Brighton (6 seire, 10 uavgjort, 4 tap). Det er spesielt sjeldent for et lag som er så vant til å vinne, og som sannsynligvis vil ende blant topp 5, noe som sikrer en plass i UEFA-konkurranser neste år.

I går kveld ble de fratatt nok en seier av Atalanta, da Mateo Retegui scoret i det 78. minutt, etter at Kulul hadde åpnet scoringen i det 54. minutt. Og Atalanta kunne ha scoret mer, men Juve-keeper Michele Di Gregorio gjorde nok en god prestasjon, slik at Bianconeri kunne fortsette med denne merkelige perioden.

Dette er ikke rekorden for flest uavgjorte kamper i løpet av en sesong. Den innehas av Mantova i 1966-67-sesongen, med 22 uavgjortkamper. Hvis de spiller uavgjort mot Milan neste lørdag, vil de etterligne Inter i 2004-05-sesongen, da de fikk 6 seire og 14 uavgjort på de første 20 kampene.