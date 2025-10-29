Juventus utnevner tidligere Italia-trener Luciano Spalleti i ettermiddag

HQ

Juventus FC vil utnevne Luciano Spalletti som ny hovedtrener, ifølge italienske medier. Dette kommer dagen etter at Igo Tudor fikk sparken på grunn av en rekke dårlige resultater, som har ført til at laget har druknet i Serie A og Champions League. Den offisielle kunngjøringen vil angivelig bli gjort i ettermiddag.

Juventus ligger for øyeblikket på åttendeplass i Serie A med 12 poeng: 3 seire, 3 uavgjort og 2 tap, kronologisk: rekken på åtte kamper uten seier i ligaen, da de fortsatt ikke hadde noen seire i det hele tatt i Champions League, førte til at klubben tok beslutningen. Juventus debuterer i Coppa Italia 2. desember, i åttendedelsfinalen mot Udinese.

Spalleti har jobbet for klubber som Udinese, Roma, Inter Milan og Napoli, der han vant Serie A i 2023. Senest var han hovedtrener for Italia i to år, men fikk sparken etter 3-0-tapet for Norge i VM-kvalifiseringskampen 8. juni 2025.