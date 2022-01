Kakao Games investerer 179 millioner kroner i Frost Giant Studios

HQ

Den sørkoreanske spillutgiveren Kakao Games meddeler at de nå har investert 20 millioner dollar (179 millioner kroner) i den amerikanske spillutvikleren Frost Giant Studios. Sistnevnte ble startet i 2020 av bransjeveteranene Tim Morten og Tim Campbell som tidligere har jobbet med flere store Blizzard-titler. De er nå i gang med et sanntidsstrategispill som vi forventer å høre mer om senere i år.

Finansieringen er den største Frost Giant har fått hittil og Kakao står for 80% av de totalt 25 millionene indiestudioet har fått inn, og dermed bør de kunne satse reelt fremover. Frost Giant-sjef Tim Morten kommenterer:

"Kakao Games is a publisher recognized in both the Korean and global markets; we are very happy to be working together. With their support we'll do our best to present a next-gen RTS game that can be enjoyed by players worldwide."

Kakao Games-sjef Kyehyun Cho la også til at Frost Giant har bevist at de har sterke utviklingsevner og at han ser frem til å se dem presentere deres første spill som et studio. Kort sagt høres det ut som en utvikler verdt å holde øye med.