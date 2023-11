Kaley Cuoco spiller hovedrollen som en tidligere leiemorder i Prime Videos Role Play

Prime Video ønsker å sparke i gang det nye året med et smell, for strømmetjenesten har nå kunngjort at vi den 12. januar 2024 kan glede oss til en helt ny film med Kaley Cuoco og David Oyelowo i hovedrollene.

Filmen, som har fått navnet Role Play, handler om et ungt par hvis liv blir snudd på hodet når konas fortid kommer tilbake for å hjemsøke dem. Som traileren viser, spiller Cuoco en tidligere leiemorder som blir kastet tilbake i rampelyset etter at en person fra fortiden hennes kommer tilbake for å hjemsøke henne.

Role Play er regissert av Thomas Vincent og har også Bill Nighy i hovedrollen som en av filmens hovedantagonister. Se traileren for filmen nedenfor før premieren om et par måneder.