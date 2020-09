Du ser på Annonser

Counterplay Games jobber for øyeblikket på Godfall, som skal slippes sammen med PlayStation 5 (når det blir får vi vite i kveld. Da det først ble annonsert fikk det kritikk for å være for live service-fokusert, men siden har utviklerne tydelig forklart at dette absolutt ikke er tilfellet.

I dette eventyret skal vi drepe masser av fiender, og den nye traileren som du kan se under fokuserer på kampsystemet.