Kan dette bli årets beste Halloween-kostyme?

Det sosiale mysteriespillet Among Us er etter den plutselige oppblomstringen i fjor et ytterst populært spill, og senere i år kan spillere på Xbox og PlayStation også bli...

Among Us ble lastet ned 15 millioner ganger via Epic Games Store da det var gratis i en uke

den 1 juli 2021 klokken 14:15 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

At Among Us er et meget populært spill er det ingen tvil om. Spillet ble opprinnelig utgitt i 2018, men eksploderte i popularitet under nedstengingene i fjor da en rekke...