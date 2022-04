Kan Disney Dreamlight Valley bli større enn Stardew Valley?

Jeg spør siden Disney Dreamlight Valley enkelt sagt høres ut som et Stardew Valley bare med Disneys elskede figurer og universer.

For Disney Dreamlight Valley blir et free-to-play "life-simulator"-spill som vil la oss bygge vårt eget hjem i dalen med samme navn og hjelpe både nye og velkjente figurer som har mistet hukommelsen sin etter en hendelse kalt The Forgetting når det lanseres en gang i 2023.

Både figuren din og dalen vil selvsagt kunne tilpasses på ekstremt mange ulike måter, og flere av de som har fått teste Early Access-utgaven som slippes i sommer hevder faktisk at det er overraskende lite press om mikrotransaksjoner. Dermed er det lov å håpe at det vakre universet blir like gøy å utforske og leve i som traileren under tyder på.