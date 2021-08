Kan Far Cry 6 sin historie leve opp til forventningene?

HQ

Personlig synes jeg at Far Cry-spillene ikke har bydd på særlig interessante historier siden Far Cry 3, så det har vært interessant å se hvor mye Ubisoft markedsfører akkurat denne delen av Far Cry 6. De fleste trailerene vi har fått fokuserer på Giancarlo Esposito sin rolle som slemming, og kveldens er intet unntak.

Den lovede historietraileren fra Far Cry 6 kan sees under, og i tillegg til et intervju med diktatoren får vi servert noen filmatiske gameplayklipp som viser at han vil få veldig mye motstand fra oss. Personlig synes jeg effekten Esposito virker å ha stadig minsker, men det er lov å håpe at det bare skyldes mange trailere den siste tiden. Hva med deg?