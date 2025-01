Kan man skru tiden tilbake ved å bruke millioner?

HQ

Hva om du kunne bruke millioner av dollar på å skru tiden tilbake? Det er akkurat det teknologigründeren Bryan Johnson forsøker å gjøre, og han reflekterer denne prosessen i Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever. I denne øyeåpnende Netflix-dokumentaren blir seerne tatt med dypt inn i livet til en 47 år gammel mann som er på et nådeløst oppdrag for å reversere sin biologiske klokke. Med en daglig rutine som inkluderer svelging av 130 piller, plasmautveksling, genterapi og en streng søvn- og treningsplan, går Johnson langt for å gjenvinne sin ungdom. Men spørsmålet er om penger virkelig kan hjelpe ham med å oppnå udødelighet?

Johnsons liv er alt annet enn vanlig. Hans ekstreme tilnærming til helse og lang levetid er kjernen i dokumentaren, som dokumenterer hans pågående forsøk på å trosse aldring. Mens noen medisinske eksperter stempler metodene hans som pseudovitenskap, er andre fascinert av hans dristige eksperiment, og ser på ham som et levende testcase for potensielle gjennombrudd innen anti-aldring. Men midt i kontroversen står Johnson fast i sin tro på at hans misjon kan utløse et globalt skifte i hvordan vi tilnærmer oss helse og velvære.

Filmen utforsker ikke bare Johnsons strenge helseprotokoll, men også forholdet til faren og tenåringssønnen, og avslører den menneskelige siden av hans overjordiske reise. Johnsons budskap er tydelig: Velvære er ikke bare for de velstående - det er et universelt behov. Så spørsmålet gjenstår: Er denne eksentriske milliardæren inne på noe, eller jakter han bare på en drøm?

Ville du vært villig til å følge Bryan Johnsons radikale helserutine hvis den lovet deg et lengre og sunnere liv?