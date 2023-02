Kan MCU være på vei mot en kamp mellom Iron Man og Kang?

HQ

Jonathan Majors dukket tidligere opp i finalen av Disney+ sin første sesong av Loki, og vil formelt bli introdusert for Marvel Cinematic Universe som Kang the Conqueror i den kommende Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

I en tale til Lifehacker Australia hadde skuespilleren, som er satt opp til å være Avengers 5s hovedantagonist mange hyggelige ord å si om Iron Man skuespiller Robert Downey Jr.

Majors sier: "Jeg tror det han gjorde med Iron Man var en slik gave til kulturen for øvrig. Jeg ville elske å være overfor ham på skjermen for å se hvordan våre filosofier, skuespillermessig og karaktermessig, bare personlig, stemmer overens.

Hans skildring av Iron Man er så fascinerende, og han representerer et veldig klart verdensbilde og energi for Avengers. Og jeg tror Kang representerer en annen tid.

Det ville være veldig interessant å se disse to typene komme sammen og ha en liten samtale."

Med MCUs Quantum Realm kan alt være mulig. Se Majors i Ant-Man and The Wasp: Quantumania som slippes på kino 17. februar