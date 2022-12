Kan musikken i Hogwarts Legacy leve opp til Harry Potter-filmene?

HQ

Det er absolutt ingen tvil om at John Williams er en av de beste komponistene gjennom tidene, så det er ikke rart at mange stadig nynner på melodier fra Harry Potter-filmene. Derfor er det ganske synd at han ikke lager musikken til Hogwarts Legacy, men det betyr ikke at det vi får høre i spillet blir dårlig.

Jeg liker i alle fall å tro det etter å ha sett den nye videoen fra Avalanche Software hvor de fokuserer på hvordan Chuck E. Myers og kompani lager musikken i Hogwarts Legacy. Her får vi blant annet vite at de prøver å vekke noen nostalgiske følelser hos oss ved å ta en del inspirasjon fra filmene, utfordringene som kommer med at vi som spillere kan gjøre ulike ting slik at melodiene må være dynamiske og selvsagt tankene bak å lage egne melodier for de ulike husene.