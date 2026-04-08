Kan Real Madrid oppnå en "remontada" borte mot Bayern? Historisk sett har det aldri skjedd...

Real Madrid ble slått på Bernabéu av Bayern München, men det tyske laget gjorde ikke jobben ferdig, og med 2-1 fra det første oppgjøret er det fortsatt muligheter for Madrid til å komme tilbake: en remontada er mulig, og Bayern-manager Vincent Kompany minnet om at dette ikke er over... men alt tyder på at det ikke kommer til å skje.

Real Madrid har for eksempel ikke vunnet en utslagsrunde i Champions League eller Europacupen når de har tapt den første kampen og spilt returoppgjøret på bortebane. Det eneste lignende tilfellet var i den utdødde UEFA Cupvinnercupen, da de møtte Wacker Innsbruck i 1971, ifølge AS.

Samtidig er Bayern Münchens statistikk enda mer skremmende for Arbeloa og hans menn. Det tyske laget har kun tapt én kamp denne sesongen i Bundesliga, 1-2 mot Augsburg, og har utrolig nok ikke tapt med mer enn ett mål siden mars 2024, et 0-2-tap mot Borussia Dortmund, det året Bayer Leverkusen vant Bundesliga. Det eneste unntaket er Champions League, der de tapte 3-1 for Arsenal i november 2025.

Real Madrid trenger mer enn ett mål for å vinne neste uke på Allianz Arena (med mindre de går til straffesparkkonkurranse). Tror du Real Madrid har noen sjanse til å slå Bayern München på Allianz Arena neste uke? Neste uke, uten Tchouameni, men med Militao, Bellingham i startoppstillingen og Ferland Mendy forventet tilbake fra skade, vil de prøve, sannsynligvis deres siste sjanse til å redde sesongen.