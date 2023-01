Kan Season: A Letter to the Future bli 2023s indieperle?

HQ

De beste indiespillene der ute har vanligvis noe unikt med seg. Om det er en spesiell presentasjonsstil, en historie som tar opp følelsesladde temaer, særegent gameplay eller bare gir oss inntrykket av at et relativt lite antall personer har lagt hele sjelen sin i prosjektet uten innblanding fra griske utgivere og aksjeeiere. Scavengers Studio sitt Season: A Letter to the Future vekket først interessen hos mange med sine vakre presentasjon, men det virker som om historien blir noe for seg selv også.

Nå som Season: A Letter to the Future bare er 19 dager unna lansering har utviklerne gitt oss en trailer som fokuserer på historien i spillet, og hvordan den tilsynelatende vil kunne berøre mange ved å ta opp nostalgi, familie og tanken om at alt var bedre før.