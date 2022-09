Kan Ståle Solbakken øke eFotball-interessen i Norge?

HQ

Det er ikke til å legge skjul på at mange fotballag har blitt ekstremt små eller til og med gått under de siste årene, noe som selvsagt er trist på flere måter. Både store og små mister ikke bare en flott måte å holde seg i form på, men også en veldig viktig sosial samlingsarena. Hva skal til for å fikse dette? Dagbladet og vår kjære herrelandslagstrener tror at spill kan være en suksessoppskrift.

Den 3. oktober starter nemlig en nettserie passende nok kalt "Long Shot" på Dagbladet TV. Her tar Ståle Solbakken, Amalie Snøløs og Arkan Resul turen til det lille trønderske øysamfunnet Mausund i Frøya kommune for å forsøke å gjenopplive fotballen der etter at A-laget, øyas samlingspunkt for mange, ble oppløst i 2016. Med tanke på at Resul, eFotballandslagets kaptein, hjelper til kommer det nok ikke som et sjokk at første del av denne planen er å danne et eFotballag der. Ikke dumt, for som Runar Pahr Andresen, kommersiell direktør i Norges Fotballforbund, sier i pressemeldingen:

"Alle barn og ungdom bør ha de samme forutsetningene til å spille eFotball. Vi deler de samme verdiene som Telenor om et inkluderende felleskap. Derfor har vi valgt å stille med vår kompetanse inn i dette morsomme, og ikke minst viktige, prosjektet."

Forhåpentligvis blir dette en skikkelig gladserie som viser hvordan Mausund-væringene får noe nytt og spennende å samle seg rundt, og kanskje ender det opp med et konkurransedyktig eFotballag som både kan slå erkerivalene i Frøya, bli med i esports-serier og til og med skape gnist rundt å danne et nytt A-lag for vanlig fotball. Vi får se hva som skjer fra og med den 3. oktober.