Kan Vacherot og Zverev forhindre den første Alcaraz-Sinner-finalen i 2026?

I dag, lørdag 11. april, spilles semifinalene i Monte-Carlo Masters, den første Masters 1000-turneringen i grussesongen 2026, og potensielt årets første duell mellom Alcaraz og Sinner... noe som vil være en direkte duell om verdensrankingen, i tilfelle spanjolen og italieneren møtes i finalen.

De vil imidlertid møte konkurranse: Verdens nr. 3 Alexander Zverev står overfor Sinner ... men han har ikke slått ham siden 2023, og har allerede tapt to ganger mot italieneren to ganger i år, også i Masters-semifinaler (Miami og Indian Wells).

Og Alcaraz, forsvarende mester (å løfte tittelen vil være den eneste måten å forhindre å miste statusen som verdens nr. 1 med mindre Zverev beseirer Sinner i dag) vil møte Valentin Vacherot, veldig spent på muligheten for å være den første monegaskiske spilleren noensinne å være i finalen i turneringen i Monaco (han er allerede den første som er i semifinalen).

Monte-Carlo Masters 2026 semifinaler:



Alexander Zverev mot Jannik Sinner: 13:30 CEST, 12:30 BST



Carlos Alcaraz mot Valentin Vacherot: 15:30 CEST, 16:30 BST

