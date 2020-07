Kanin deler ut juling og byr på Metroidvania i F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Vi har ikke sett stort fra kinesiske TiGames' F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch her i vesten, noe som er ganske synd med tanke på hva dagens trailer byr på.

For dette er noe du bør merke deg om du liker kaniner, Metroidvania-spill, dieselpunk-aktig estetikk og en mer moderne tolkning av brawler-sjangeren. Kaninen Rayton bestemmer seg nemlig for å ta opp kampen mot maskinene som har tatt kontroll over den ellers vakre byen han bor i, og for å gjøre dette må han både kjempe med den mekaniske armen sin, en stor drill og en elektrisk pisk, samt utforske de åpne omgivelsene på jakt etter oppgraderinger. Alt dette i en 3D-verden sett fra 2D, og blanding ser da slettes ikke verst ut spør du meg.