Kanonballspillet Knockout City annonsert

Vi kan se fram mot det kaotiske kanonball-brawlerspillet, Knockout City, som kommer den 21. mai. Spillet ble avslørt under gårsdagens Nintendo Direct og er et multiplayerspill der lag med tre eller fire spillere spiller mot hverandre, og her gjelder gode evner og timing.

Vi kommer snart med en preview der du kan lese vårt førsteinntrykk av det etter å ha testet det i noen timer.

Knockout City kommer til PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch og PC via EA Origins, og har både cross-saves og cross-play på tvers av alle plattformer.