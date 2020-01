Kansellert Portal vist frem for første gang

Mens folk stadig drømmer om Portal 3 skal vi heller ikke glemme at vi egentlig skulle få et tredje Portal-spill som skulle fungere som en slags forløper. Nå vet vi endelig hvordan dette kunne blitt før Valve bestemte seg for å kansellere det.

Valve har nemlig vært snille nok til å la gjengen i indiestudioet LunchHouse Software bruke kildekoden til prosjektet som het Aperture Camera, så studioet har grepet anledningen til å starte en videoserie hvor de forklarer hvordan det spesielle Portal-spillet skulle bli.

Som du kanskje forstår av navnet skulle spillet fokusere på fotografering. Objektene man tok bilde av kunne deretter plasseres rundt omkring i verdenen, forstørres eller forminskes og kobles til hverandre med realistisk fysikk for å løse ulike problemer. Med første øyekast kan det altså virke litt som Superliminal, men som du kan se i videoen skulle dette være mer komplekst ved at for eksempel elektriske vifter blåste sterkere om de ble forstørret. Slettes ingen dum ide, så personlig skulle jeg gjerne sett dette bli en realitet. Vi får se om LunchHouse sitt kommende spill, Punt, klarer å gi oss noe tilsvarende.