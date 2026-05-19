Kansellert Star Wars: Knights of the Old Republic Remake skulle gi hovedpersonen en stemme

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake virker ikke noe nærmere oss enn virkelighetens hyperspeed-reiser og kjæledyrdroider. Noen fans kan imidlertid puste lettet ut over at den opprinnelige versjonen av nyinnspillingen ble skrinlagt, ettersom den ville ha inkludert en stor endring av hovedpersonen vår.

I en ny filmatisk scene fanget av MP1st, får vi ikke bare en titt på hvordan visse historieelementer endret seg i åpningen av Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, men det er også bekreftet at denne nyinnspillingen ville ha valgt en fullstendig stemmestyrt hovedperson i spillet. Med tanke på at det originale spillet hadde en stum hovedperson, med dialogalternativer som vises som tekstbokser, ville dette ha utgjort en ganske betydelig forskjell. Det ville sannsynligvis ikke ha endret for mye om historien, men det ville ha betydd at spillet ikke akkurat ville være en reskinned versjon av det vi kjenner fra fortiden.

Selvfølgelig ble Aspyr-versjonen av Star Wars: Knights of the Old Republic Remake kansellert, og nå fortsetter Saber å jobbe med spillet. Det ser ut til at mye arbeid ble gjort av Aspyr, men det arbeidet fokuserte først og fremst på selve starten av spillet. Vi får se om Saber kommer noe lenger, eller om dette prosjektet kommer til å bli liggende i skyggen en stund til.