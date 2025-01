Kanye West sier The Last of Us: Part II er det beste spillet som noensinne er laget

HQ

Kanye West har vært gjenstand for mange kontroverser i løpet av karrieren, men han er likevel en av vår tids mest omtalte rapskikkelser. Det er vanskelig å se for seg at Kanye, eller Ye, som han juridisk sett har byttet navn til, gjør noe annet enn å slenge ut tekster eller hatefull retorikk, men det virker som om han er litt av en gamer.

I et innlegg på Instagram-storyen sin (via Insider Gaming) avslørte Ye at han spilte The Last of Us: Part II, på Survivor Mode. Deretter skrev han at Naughty Dogs oppfølger er "by faaaaaaarrrr the best game ever made so far."

Ye fortalte oss deretter at historien hans ikke var et sponset innlegg, som om Naughty Dog ville betale ham av alle mennesker for å støtte dem. Det er ikke akkurat et hot take å kalle The Last of Us eller oppfølgeren et av de beste spillene som finnes, men det ser ut til at selv ikke-spillere lett kan se kvaliteten.