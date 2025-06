Karbonfiber er på vei ut for BMW, som i stedet satser på naturlige fiberkompositter

HQ

Karbonfiber er et av de mest populære materialene i moderne motorsport og bilproduksjon, ettersom materialet er både lett og sterkt, noe som er ideelt for produsenter som ønsker å forbedre ytelsen uten å ofre sikkerheten. Karbonfiber er imidlertid dyrt og krevende å produsere, og BMW ser tydeligvis at det er et område der de kan forbedre seg, så mye at de har utforsket naturlig fiberkomposittteknologi i lengre tid.

Dette har gått ganske bra for BMW, og nå ønsker de å satse ytterligere på det nye materialet. Dette bekreftes i en pressemelding der BMW forklarer at de vil begynne å bruke naturfiber i flere av sine motorsportsaktiviteter og også i takkonstruksjoner på bilene sine fremover.

Materialet er laget av det sveitsiske teknologiselskapet BComp, og en annen grunn til at BMW ser ut til å like det så godt, er at det reduserer C02e-fotavtrykket med rundt 40 % sammenlignet med bruk av karbonfiber.

Selv om fremtiden ser ut til å være veldig fokusert på naturlige fibre, bemerker BMW også at den "ultimate ytelsestesten" nærmer seg, ettersom materialet vil bli brukt i BMW M4 GT4 under 24-timersløpet rundt Nürburgring.

