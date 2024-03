Karen Gillan er fortsatt interessert i å spille Poison Ivy i DC-universet.

HQ

Karen Gillan har spilt en rekke bemerkelsesverdige rollefigurer i løpet av karrieren så langt, og den mest kjente av dem er kanskje Marvel Cinematic Universe og Guardians of the Galaxy Nebula , en rollefigur som ble brakt til MCU av James Gunn, som nå leder DC Studios sammen med Peter Safran. Det sier seg selv at Gillan og Gunn har et godt forhold til hverandre, og derfor er det ingen stor overraskelse at Gillan kaster seg inn i ringen for en DC-karakter.

I en samtale med Screen Rant har Gillan igjen bekreftet at hun er interessert i å spille Poison Ivy i DC Universe, og at hun gjerne vil prøve å skildre forholdet karakteren har til Harley Quinn.

"Oooh. Det er et godt spørsmål. I et forhold med Harley Quinn høres utmerket ut."

Med tanke på at vi har blitt vant til å se Gillan i blått på Nebula, ville det vært interessant å se henne skifte til grønt innimellom for å sette sitt preg på Ivy. Tror du hun ville passe til rollen?