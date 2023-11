Karl Urban bekrefter at innspillingen av Mortal Kombat 2 har startet opp igjen

Mortal Kombat fra 2021 er kanskje ikke et kritikerrost mesterverk, men den underholdt publikum under pandemien. Filmen nådde nye høyder på WBs strømmetjeneste og fikk grønt lys for en oppfølger, noe fansen var utrolig glade for.

Nå, takket være Karl Urbans Instagram, har vi fått bekreftet at innspillingen av Mortal Kombat 2 har begynt igjen. Han delte et nytt bilde, der det ser ut til at han har farget håret blondt for rollen som Johnny Cage.

"Vi er tilbake baby! MK 2 Let's go! Love this cast", står det i bildeteksten. Forhåpentligvis får vi høre mer om den kommende actionfilmen før eller siden, nå som innspillingen er i gang igjen.

