Karriereforbrytere får en ny start i den nyeste The Bad Guys 2

Da The Bad Guys kom for noen år siden, så den ut til å underholde og imponere mange, så mye at Universal snart bestemte seg for å gi grønt lys til en oppfølger, en film som DreamWorks nå er klar til å vise til fansen.

Den animerte oppfølgeren, som bare er kjent som The Bad Guys 2, vil se karriereforbryterne og fanfavorittene vende tilbake, men denne gangen på den riktige siden av livet? Jepp, gjengen har lagt skurkerollen på hylla og forsøker å klare seg i livet som vanlige mennesker, noe som viser seg å være en utfordring med tanke på deres brokete fortid og det faktum at noen prøver å få dem til å framstå som mesterforbrytere igjen...

The Bad Guys 2 har premiere 1. august og vil nok en gang ha en stjernespekket rollebesetning med blant andre Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Danielle Brooks, Maria Baklova, Natasha Lyonne, Zazie Beetz, Richard Ayoade, Alex Borstein og Lilly Singh. Filmen er regissert av Pierre Perifel og JP Sans, og du kan se et glimt av hva den vil by på i traileren nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"I det nye actionfylte kapittelet fra DreamWorks Animations anerkjente komediesuksess om en crackerjack-mannskap av dyreforbrytere, prøver våre nå reformerte Bad Guys (veldig, veldig hardt) å være gode, men i stedet finner de seg kapret i et høyt innsats, verdensomspennende kupp, masterminded av et nytt team av kriminelle de aldri så komme: De slemme jentene."