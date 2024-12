Karrieren til en Borussia Dortmund-stjerne kan ha vært en bløff: Youssoufa Moukokos alder og foreldre er ikke ekte

HQ

Youssoufa Moukoko er kamerunsk spiller og spiller i Nice, på lån fra Borussia Dortmund. Ifølge offisielle registre ble han født 20. november 2004. Men det er kanskje ikke sant. Hans virkelige alder kan være 24 år, i stedet for 20, og det hele har vært et forseggjort bedrag.

Det skriver den tyske tabloidavisen BILD, som har publisert en uttalelse fra hans - inntil nå - antatte far, Joseph Moukoko. Den 72 år gamle mannen har under ed erklært at han ikke er hans biologiske far. Hans kone Marie Moukoko er heller ikke hennes biologiske mor.

Ifølge dem ble Youssoufa Moukoko født 19. juli 2000. Jouseph skal ha klart å skaffe en falsk fødselsattest i Kamerun og et falskt tysk pass, slik at han kunne få det til å se ut som deres sønn, og alle trodde på det.

Har hele karrieren til Youssoufa Moukoko vært basert på en løgn?

Den første av mange, mange implikasjoner som oppstår hvis dette er sant, er at fotballspilleren er fire år eldre enn det som står i hans offisielle papirer. Han ville vært 24 år nå, ikke 20. Og det er spesielt bekymringsfullt med tanke på at Moukoko har spilt på flere ungdomslag, som Borussia Dortmunds U19-lag, og scoret seks mål i sin debutkamp som 14-åring... bortsett fra at han i virkeligheten ville ha vært 18 år.

Han ble også den "yngste" spilleren noensinne og dobbelt målscorer for det tyske U21-landslaget, og vant UEFA U21-mesterskapet i 2021. Gjennom hele ungdomskarrieren har han utmerket seg for sin evne til å score i sin "unge" alder. "Etter å ha spilt i flere aldersgrupper, er det eneste som holder ham tilbake aldersbegrensningen", rapporterte DW i 2019.

Ja, historien kommer fra BILD, kjent for sin sensasjonalisme. Men historien kom i søkelyset før, i 2023: Det var magasinet Bunte som publiserte - som sett i AS- i mars 2023, at Moukoko faktisk var født 19. juli 2000, og at hans virkelige fedre var Ousman Mohamadou og Youssufa Harira, som angivelig fortsatt bodde i Kamerun. Den gang benektet Joseph Moukoko det hele, og sa at han var den virkelige biologiske faren, noe han, ifølge BILDs rapport, nå har benektet under ed, og forklart i en TV-dokumentar som skal sendes på søndag.

Hva er realiteten bak denne innviklede saken? Ifølge BILDs undersøkelser jobbet Joseph i 2018 for BVB som talentspeider, og Marie Moukoko jobbet for BVBs sponsor Evonik, et markedsføringsfirma. Har det hele vært en stor, stygg løgn for å sikre en "ung" stjerne til Borussia Dortmund? I så fall er det mest ironiske at Moukoko, som rapportert av OneFootball, ble lånt ut til OGC Nice fordi han var frustrert over at han ikke spilte mye i Borussia ... og nå er frustrert over at han ikke spiller mye i Nice, hvor han har vært innbytter i fire av de fem siste Nice-kampene.