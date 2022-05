KartRider: Drift er ikke lenger Xbox-tidseksklusivt

HQ

KartRider: Drift ble annonsert allerede i 2019 og var planlagt å komme til PC, PlayStation og Xbox - der sistnevnte versjon skulle være tidseksklusiv. Men nå virker det som at dette har endret seg, hvilket rapporteres av kontoen Xbox News for Koreans på Twitter.

Årsaken til dette er en ny forsinkelse av tittelen, som ser ut til å ha fått Microsoft til å miste tålmodigheten, og dermed er det nå et vanlig multiformatspill. Siden det ikke direkte florerer av kartspill med høy produksjonsverdi for konsoller som ikke er laget av Nintendo, må vi krysse fingrene for at KartRider: Drift blir bra til slutt.