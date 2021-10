KartRider: Drift kommer til PC, PlayStation og Xbox og får lukket beta

HQ

Utover Mario Kart Tour finnes det ikke så mange gode gratisalternativer når det kommer til kart-racing. KartRider: Drift er imidlertid nettopp et slikt spill og det slippes til PC og Xbox om ikke lenge, og under Sonys stream her om dagen ble det avslørt at det også kommer til PlayStation. Det utvikles av Nexon og har mange tilpasningsmuligheter med over 30 forskjellige baner samt støtte for crossplay.

I PlayStation-traileren (som du kan se ovenfor) avsløres det at en lukket beta kjøres den 9. til 15. desember på alle aktuelle format. Om du er interessert kan du melde deg på den lukkede betaen her.