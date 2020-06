KartRider: Drift-betaen er offisielt igang

Du ser på Annonser

Om du har en grei PC eller Xbox One og føler behovet for å kjøre farlig fort med en go-kart, så har Nexon i dag gode nyheter. Betaen for KartRider: Drift har nemlig startet og det er helt gratis å delta. Surf over hit for å melde deg på. Og har du litt flaks blir du valgt ut til å spille, hvor du kan velge mellom Steam, Xbox One eller Nexons egen launcher.

Her får vi prøve forskjellige aspekter av spillet i en knapp ukes tid, innen betaen avsluttes den 10. juni. En trailer for betaen finner du nedenfor. Kommer du til å delta?