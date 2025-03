Kassandra kan dukke opp i Assassin's Creed Shadows

HQ

Senere denne måneden, etter noen forsinkelser, vil Assassin's Creed Shadows endelig debutere på PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller, nærmere bestemt 20. mars. Når dette spillet kommer, vil vi møte to nye Assassin's Creed-hovedpersoner, shinobien Naoe og samuraien Yasuke, men dette er kanskje ikke de eneste hovedpersonene i serien som dukker opp i spillet.

Selv om mange Assassin's Creed-spill ikke har hovedpersoner som strekker seg inn i andre titler, har det skjedd tidligere, og den siste trenden dreier seg om Assassin's Creed Odysseys heltinne Kassandra. Etter hendelsene i DLC for det spillet ble Kassandra i hovedsak gjort udødelig i Assassin's Creed-verdenen, forutsatt at hun opprettholdt kontrollen over Staff of Hermes Trismegistus. Det var slik hun dukket opp i Assassin's Creed Valhalla en kort stund, og det var også slik hun kunne dukke opp i Feudal Japan.

Snakker om hvorvidt dette vil være tilfelle, kreativ direktør på Shadows og Odyssey, Jonathan Dumont, fortalte Game Rant: "Kassandra er veldig mye i live i disse tider. Hun er et sted rundt om i verden og lurer i skyggene."

Så det antyder at Kassandra ikke vil ha en nøkkelrolle i Shadows -historien, men det faktum at hun lever og har det bra, får det til å virke som om hun også kan ha en Valhalla-lignende opptreden på et eller annet tidspunkt.

Kunne du tenke deg å se Kassandra komme tilbake?