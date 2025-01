Kate Hudson tar over et basketballdynasti i Running Point

Neste måned blir en spennende måned for Netflix, ettersom strømmetjenesten ikke bare vil debutere med The Witcher: Sirens of the Deep film, konkludere Cobra Kai, og tilby Zero Day, som spiller Robert De Niro i sin første TV-rolle ennå, men strømmetjenesten vil også servere en komedieserie med Kate Hudson i hovedrollen.

Denne er kjent som Running Point, og i den spiller Hudson hovedrollen som Isla Gordon, en kvinne som etter den katastrofale kollapsen til sin sportselskende bror får i oppgave å ta over familiebedriften og drive en av de mest suksessrike basketballdynastiene i Amerika, det fiktive Los Angeles Waves.

Netflix' mer utfyllende synopsis legger til "Isla, den eneste søsteren i en familie av brødre, er ambisiøs og blir ofte oversett. Men når broren hennes blir tvunget til å trekke seg fra stillingen som president for Los Angeles Waves, blir hun utnevnt i hans sted. Nå som hun tar steget opp i familiebedriften, må hun bevise for sine skeptiske brødre, styret og det større idrettsmiljøet at hun var det rette valget for jobben. I løpet av serien setter hun seg fore å gjøre nettopp det - å finne sin egen vei i den uforutsigbare, mannsdominerte sportsverdenen."

Running Point vil debutere på Netflix 27. februar, og nå som den datoen nærmer seg, kan du sjekke ut seriens trailer nedenfor for å finne ut om den vil være verdt oppmerksomheten din når den kommer.