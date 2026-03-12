Kate Winslet har hovedrolle i The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

HQ

Som du sikkert vet, er Peter Jackson i full gang med et nytt eventyr i Midgard, men denne gangen kun som produsent, mens Andy Serkis overtar som regissør. Filmen heter The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, og utspiller seg et sted mellom Hobbiten og The Lord of the Ring: The Fellowship of the Ring.

Med tanke på at filmen skal ha premiere 27. desember 2027 haster det selvsagt veldig med å komme i gang, og tilsynelatende er castingen i full gang. Deadline kan nå avsløre at Titanic-stjernen Kate Winslet skal spille den kvinnelige hovedrollen, men dessverre er ingen ytterligere detaljer om rollen tilgjengelig for øyeblikket.

Hun får selskap av flere stjerner fra den originale trilogien, deriblant Serkis selv i rollen som Gollum, mens Elijah Wood skal spille Frodo Baggins og Ian McKellen nok en gang skal innta rollen som Gandalf. Filminnspillingen forventes å begynne i mai, så vi trenger ikke vente lenge på mer informasjon.