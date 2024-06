Kathleen Kennedy gir mannlige Star Wars-fans skylden for at The Acolyte mislykkes

HQ

Det er ikke normalt for en TV-serie å ha en så lav rating. Det sa Star Wars-sjef Kathleen Kennedy nylig om de kritiske vurderingene mange fans la igjen på Rotten Tomatoes for den siste i rekken av Star Wars-serier, nemlig The Acolyte.

I et intervju med The New York Times snakket Kennedy åpenhjertig om utfordringene Disney har forsøkt, men ofte mislyktes, med å overvinne med sine siste Star Wars-produksjoner.

Hun snakket også om hvordan franchisen først og fremst er dominert av mannlige fans, og hvordan dette skaper et problem, spesielt for serier og filmer i Star Wars-universet med kvinnelige hovedkarakterer. Noe hun mener har hatt en negativ innvirkning på og direkte forhindret The Acolyte fra å oppnå bred popularitet.

"Jeg tror Leslye har slitt litt med det. Jeg tror mange av kvinnene som går inn i 'Star Wars' sliter litt mer med dette. Fordi fanbasen er så mannsdominert, blir de noen ganger angrepet på måter som kan være ganske personlige."

Kennedy nevnte også at hun, til tross for tilbakeslagene, er overbevist om at historiefortellingen må være inkluderende og representere alle.

"Jeg mener at historiefortelling må være representativ for alle mennesker, det er en enkel avgjørelse for meg."

<strong>Er du enig i det Kennedy sier, er mannlige fans en del av problemet når det gjelder Star Wars, og hva er ditt syn på The Acolyte?